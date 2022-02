Κλοπ για Ουκρανία: «Πρόκειται για τον πόλεμο ενός πολύ κακού ανθρώπου»

O τεχνικός της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ μετά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του League Cup αναφέρθηκε στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και στον «πολύ κακό άνθρωπο», Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Λίβερπουλ μετά από έναν θεαματικό αλλά και «ψυχοφθόρο» τελικό κόντρα στην Τσέλσι, κατάφερε να κερδίσει στη διαδικασία των πέναλτι με 11-10 και κατέκτησε το ένατο League Cup της ιστορίας της. Mετά τους έξαλλους πανηγυρισμούς ο Γιούργκεν Κλοπ αναφέρθηκε στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και χαρακτήρισε τη σύρραξη ως «τον πόλεμο ενός πολύ κακού ανθρώπου», αναφερόμενος στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Είναι ακατανόητο για εμένα. Είμαι 54 ετών, σχεδόν 55 και δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας ενήλικας βάζει ολόκληρο τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση, ειδικά τους ανθρώπους στην Ουκρανία. Γνωρίζω πολλούς Ουκρανούς, όπως και Ρώσους. Προφανώς δεν το κάνουν εκείνοι, πρόκειται για τον πόλεμο ενός πολύ κακού ανθρώπου. Πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη, όπως σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Από όταν ξεκίνησε όλο αυτό είμαστε όλοι μόνιμα στο τηλέφωνο. Πρώην παίκτες μου πιθανότατα είναι στον πόλεμο τώρα», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Γερμανός τεχνικός των «Κόκκινων».

"I am nearly 55 and I don't understand how one adult person can put the whole world in such a situation. I know so many Ukrainian people. It is the war of one really bad man. We have to show solidarity"



