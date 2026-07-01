LIVE TV: ΠΑΟΚ - Μπέβερεν
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Παρακολουθήστε σε live streaming από το κανάλι του Open στο youtube το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ επί ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο τη Μπέβερεν.
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