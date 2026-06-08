Η Εθνική δεν τα κατάφερε στο φιλικό με την Ιταλία χάνοντας με 1-0 στο Παγκρήτιο. Δείτε την παρακάμερα της αναμέτρησης αυτής.

Πραγματοποιώντας μια όχι και τόσο καλή εμφάνιση η Εθνική δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ιταλία που αγωνίστηκε με πάρα πολλά νέα πρόσωπα, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο Παγκρήτιο.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε την παρακάμερα της αναμέτρησης με τους διεθνείς πλέον να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο Nations League και τους αγώνες με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία που είναι στον ίδιο όμιλο.