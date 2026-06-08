Ελλάδα – Ιταλία 0-1: Η παρακάμερα της ήττας της Εθνικής στο Παγκρήτιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Εθνική δεν τα κατάφερε στο φιλικό με την Ιταλία χάνοντας με 1-0 στο Παγκρήτιο. Δείτε την παρακάμερα της αναμέτρησης αυτής.
Πραγματοποιώντας μια όχι και τόσο καλή εμφάνιση η Εθνική δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ιταλία που αγωνίστηκε με πάρα πολλά νέα πρόσωπα, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο Παγκρήτιο.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε την παρακάμερα της αναμέτρησης με τους διεθνείς πλέον να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο Nations League και τους αγώνες με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία που είναι στον ίδιο όμιλο.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.