Ο γιατρός της Εθνικής Δανίας έδωσε το πιο πρόσφατο update σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Έρικσεν.

Σοκ προκάλεσε στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό (και μη) χώρο η νέα κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν, κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης των Δανών με την Ουκρανία το βράδυ της Κυριακής (7/6).

Ο 34χρονος μέσος είχε «παγώσει» ξανά τον πλανήτη πίσω στο 2021, όταν και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση του Euro με αντίπαλο τη Φινλανδία, γλιτώνοντας ωστόσο τα χειρότερα και εν τέλει επιστρέφοντας στα γήπεδα, με ενσωματωμένο απινιδωτή.

Ευτυχώς όμως για δεύτερη φορά ο χαφ της Βόλφσμπουργκ στάθηκε τυχερός, αφού η κατάσταση της υγείας του ολοένα και καλυτερεύει. Μάλιστα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του γιατρού της Εθνικής Δανίας το πρωί της Δευτέρας (8/6), ο Έρικσεν είναι καλύτερα και σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει σπίτι του.

«Μίλησα μαζί του το πρωί, τα πηγαίνει καλύτερα. Είναι με την οικογένεια του και σε καλή διάθεση. Η προσδοκία είναι πως σύντομα θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει σπίτι του. Φροντίζουμε πολύ καλά τους παίκτες και το σταφ και παραμένουμε σε συνεχή επαφή μαζί τους», είπε ο Μόρτεν Μπόεσεν.