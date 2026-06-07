Δανία: Διακοπή φιλικού, κατέρρευσε ο Έρικσεν
Σκηνές τρόμου στη Δανία που μας θυμίζουν τον εφιάλτη του Euro 2020... Κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα ανάμεσα στους Σκανδιναβούς και την Ουκρανία, ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να διακοπεί οριστικά ο αγώνας!
Δανέζικα ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και νιώθει καλά, με τη σύζυγό του να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο λίγο μετά το περιστατικό. Σε βίντεο από την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, διακρίνεται ο Έρικσεν να πιάνει απότομα το στήθος του, πριν βρεθεί στο χορτάρι, ενεργοποιώντας συμπαίκτες και αντιπάλους, που ζήτησαν άμεσα βοήθεια.
Ο 34χρονος μέσος είχε σοκάρει την Ευρώπη το 2021 όταν είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Φινλανδία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, γλιτώνοντας ευτυχώς τα χειρότερα και καταφέρνοντας να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Ο Δανός αποτελούσε τότε μέλος της Ίντερ, όμως οι κανονισμοί της Serie A δεν του επέτρεπαν να αγωνιστεί μετά την τοποθέτηση απινιδωτή, με αποτέλεσμα να φύγει τον Ιανουάριο για την Μπρέντφορντ.
Στην Αγγλία βρήκε ξανά τα πατήματά του, παίρνοντας μεταγραφή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λίγους μήνες αργότερα. Στο Ολντ Τράφορντ έμεινε για μια γεμάτη τριετία, πριν πάει το 2025 στη Γερμανία για να παίξει στη Βόλφσμπουργκ.
🚨 Cristian Eriksen has taken ill on the pitch again pic.twitter.com/OQoyxV5MQR— Goals Xtra (@GoalsXtra) June 7, 2026
Certainly appears as if something happened to Christian Eriksen during the Denmark Ukraine match. 🙏 pic.twitter.com/sny3xdeuB9— Swift Kicks ⚽️ (@realSwiftKicks) June 7, 2026
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