Ο γιατρός της εθνικής ομάδας της Δανίας ήταν καθησυχαστικός αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Έρικσεν.

Ολοένα και πιο καθησυχαστικά είναι τα νέα αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Έρικσεν, που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της Δανίας με την Ουκρανία στο Οντένσε. Μάλιστα, στη δημοσιότητα δόθηκε και δήλωση του γιατρού των Σκανδιναβών, Μόρτεν Μπόεσεν, που μετέφερε όλα τα νεότερα για τον έμπειρο μέσο, τονίζοντας πως ο απινιδωτής του λειτουργεί σωστά.

Αναλυτικά:

«Ο Κρίστιαν είναι καλά και έφυγε μόνος του από το γήπεδο, όπως το βλέπω, ο απινιδωτής του λειτουργεί όπως πρέπει. Είχε χάσει για λίγο τις αισθήσεις του αλλά τις ανέκτησε πολύ γρήγορα και ήρθε άμεσα σε επικοινωνία μαζί μας. Τώρα πρέπει να τον εξετάσουμε περαιτέρω στο νοσοκομείο για να δούμε τι προκάλεσε το επεισόδιο. Είμαστε σε μόνιμη επαφή μαζί του και με τους γιατρούς του νοσοκομείου. Αλλά ο Κρίστιαν είναι εντάξει, μου ζήτησε να χαιρετήσω τους παίκτες και να τους πως είναι είναι καλά».