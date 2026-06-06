Η Γερμανία επιβλήθηκε 2-1 των ΗΠΑ στο Σικάγο στο τελευταίο φιλικό των δύο χωρών πριν την επίσημη έναρξη του Μουντιάλ 2026.

Η Γερμανία άλωσε το Σικάγο! Η «Nationalmannschaft» κέρδισε με 2-1 τις ΗΠΑ, στην τελευταία φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων πριν την πρώτη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που πλησιάζει.

Στο πρώτο ημίχρονο, το σύνολο του Νάγκελσμαν προηγήθηκε με το... καλησπέρα. Ο Κάι Χάβερτς αξιοποίησε την ασίστ του Κίμιχ και έδωσε το προβάδισμα στην πατρίδα του, μόλις στο 2ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης. Οι ΗΠΑ ισοφάρισαν σε 1-1 με το ασύλληπτο σουτ του Ρόμπινσον στο 37'. Ο Αμερικανός με σουτ-οβίδα λίγο έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς.

Στην επανάληψη, Ποτσετίνο και Νάγκελσμαν προχώρησαν σε πολλές αλλαγές τακτικών και προσώπων, δοκιμάζοντας πάρα πολλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτοί που χαμογέλασαν ήταν οι Γερμανοί οι οποίοι πήραν τη νίκη με το γκολ του Σανέ στο 57ο λεπτό, έπειτα από την ασίστ του Χάβερτς.

Πλέον και οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για το Μουντιάλ. Οι οικοδεσπότες Αμερικανοί θα αντιμετωπίσουν στον τέταρτο όμιλο τις Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, ενώ τα Πάντσερ αγωνίζονται στον πέμπτο όμιλο απέναντι σε Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ.