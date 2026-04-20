Χάτζι: Στο... τιμόνι της Εθνικής Ρουμανίας
Νέα εποχή στην Εθνική Ρουμανίας! Ο εμβληματικός παλαίμαχος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής, Γκεόργκε Χάτζι, θα είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αντικαθιστώντας τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, που... έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.
Ο Χάτζι που έχει φτάσει πλέον τα 61 χρόνια ζωής είναι από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε ποτέ η βαλκανική χώρα και θα επιδιώξει να την οδηγήσει στο Euro 2028, που θα λάβει χώρα στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, αλλά και στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί σε Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη.
Ο τεράστιος αυτός παίκτης φόρεσε το εθνόσημο για 17 χρόνια και σε συλλογικό επίπεδο διέπρεψε με τις φανέλες των Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Γαλατασαράι και Στεάουα Βουκουρεστίου, μεταξύ άλλων.
Είχε προπονήσει ξανά τη χώρα του το 2001, όταν είχε αντικαταστήσει τον Λάζλο Μπόλονι. Σε επίπεδο συλλόγων, έχει καθίσει στους πάγκους των Μπούρσασπορ, Γαλατασαράι, Τιμισοάρα, Βιτορούλ και Φαρούλ.
Gheorghe Hagi: "Lucescu beni istedi. O benim öğretmenim. Şu anda yaptığım birçok şeyde bana ilham veren adam. Cesurdu, gerçek bir adamdı...— Meritking News TR (@mknewstr) April 20, 2026
Sanırım ondan daha cesur kimse yoktu. Tıpkı Mircea'nın benimle yaptığı gibi, belki de deliliğim sayesinde ben de bir şeyler keşfedeceğim." https://t.co/JwxF1s9FqC pic.twitter.com/ffY7HWdWzx
