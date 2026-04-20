Ο πάλαι ποτέ θρύλος της Ρουμανίας, Γκεόργκε Χάτζι, ανέλαβε χρέη προπονητή στην Εθνική, αντικαθιστώντας τον αλησμόνητο Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Νέα εποχή στην Εθνική Ρουμανίας! Ο εμβληματικός παλαίμαχος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής, Γκεόργκε Χάτζι, θα είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αντικαθιστώντας τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, που... έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Ο Χάτζι που έχει φτάσει πλέον τα 61 χρόνια ζωής είναι από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε ποτέ η βαλκανική χώρα και θα επιδιώξει να την οδηγήσει στο Euro 2028, που θα λάβει χώρα στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, αλλά και στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί σε Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη.

Ο τεράστιος αυτός παίκτης φόρεσε το εθνόσημο για 17 χρόνια και σε συλλογικό επίπεδο διέπρεψε με τις φανέλες των Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Γαλατασαράι και Στεάουα Βουκουρεστίου, μεταξύ άλλων.

Είχε προπονήσει ξανά τη χώρα του το 2001, όταν είχε αντικαταστήσει τον Λάζλο Μπόλονι. Σε επίπεδο συλλόγων, έχει καθίσει στους πάγκους των Μπούρσασπορ, Γαλατασαράι, Τιμισοάρα, Βιτορούλ και Φαρούλ.