Το πρώτο μήνυμα Λουτσέσκου από το νοσοκομείο: «Τώρα είμαι καλά, έχω επανέλθει»

Ρουμάνικο μέσο φιλοξένησε την πρώτη δήλωση του Μιρτσέα Λουτσέσκου μέσα από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται.

Η ρουμανική ιστοσελίδα «GSP» δημοσίευσε μία αποκλειστική δήλωση του Μιρτσέα Λουτσέσκου από το κρεβάτι του νοσοκομείου στον διευθυντή του μέσου αυτού, Οβίντιου Ιοανιτοάια σύμφωνα με την οποία λέει πως όλα είναι στην υγεία του αυτή τη στιγμή.

«Αισθάνομαι καλά τώρα, έχω αναρρώσει πλήρως, αλλά είμαι ακόμη στη διαδικασία των εξετάσεων, οπότε παραμένω στο νοσοκομείο» είπε ο 80χρονο τεχνικός.

Εκείνος είχε λιποθυμίσει νωρίτερα σήμερα σ' ένα μίτινγκ που έγινε με το τεχνικό του επιτελείο πριν από τη σημερινή προπόνηση της εθνικής Ρουμανίας κι έτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Κάποιες πηγές κοντά στην ομοσπονδία κάνουν για καρδιακή προσβολή. Στην επίσημη τοποθέτησή της πάντως εκείνη ανέφερε:

«Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης που προηγήθηκε της τελευταίας προπόνησης πριν από την αναχώρηση για τη Σλοβακία, ο προπονητής Μιρτσέα Λουτσέσκου ένιωσε αδιαθεσία. Τα πρώτα μέτρα βοήθειας ελήφθησαν αμέσως από τα μέλη του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας, τα οποία του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Μετά την κλήση στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112, δύο πληρώματα SMURD μετέβησαν επειγόντως στην προπονητική βάση. Η άμεση επέμβαση του ιατρικού προσωπικού επέτρεψε την ταχεία σταθεροποίηση του τεχνικού. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση του προπονητή είναι σταθερή. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα και για την εξάλειψη οποιουδήποτε κινδύνου, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου μεταφέρθηκε σε νοσοκομειακή μονάδα στην πρωτεύουσα για ενδελεχείς εξετάσεις και εξειδικευμένη παρακολούθηση».