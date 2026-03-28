Με απογευματινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις στον Ρέντη ξεκίνησε η προετοιμασία της Ελλάδας για το φιλικό στην Ουγγαρία.

Οσοι έπαιξαν στο φιλικό της Εθνικής μας ομάδας με την Παραγουάη από 60 λεπτά και πάνω έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι διεθνής γυμνάστηκαν κανονικά. Ο Ρότα είναι πλέον ΟΚ και θα είναι διαθέσιμος. Το μεσημέρι της Κυριακής οι διεθνείς θα προπονηθούν ξανά επί ελληνικού εδάφους και στις 18:00 είναι προγραμματισμένη η πτήση για Βουδαπέστη, όπου στις 31 Μαρτίου θα γίνει το φιλικό Ουγγαρία - Ελλάδα.