Ελλάδα - Παραγουάη: Ο Δουβίκας άγγιξε το 1-0
Ο Δουβίκας στο 5' έχασε μεγάλη ευκαιρία για την Εθνική.
Η Ελλάδα έφτασε μία ανάσα από το 1-0 στο 5ο λεπτό. Η άμυνα της Παραγουάης δεν κατάφερε να διώξει τη μπάλα, ο Δουβίκας από πλάγια δεξιά βρέθηκε τετ α τετ με τον Ολιβέιρα και πλάσαρε έξοχα με το δεξί, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι.
