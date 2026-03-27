Ελλάδα - Παραγουάη: Πού θα δείτε το φιλικό της Εθνικής
Η Εθνική μας επιστρέφει στη δράση την σήμερα (27/3), αντιμετωπίζοντας την Παραγουάη. Η σέντρα στη φιλική αυτή αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 στο «Γ.Καραϊσκάκης».
Οι κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τον αγώνα της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε απευθείας μετάδοση από τη συχνότητα του Alpha.
Με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να μην έχει υποχρεώσεις στα προκριματικά του Μουντιάλ στόχος είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία ενόψει του Nations League που κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο και μπορεί να χαρίσει στη «γαλανόλευκη» ένα εισιτήριο για την τελική φάση του EURO 2028.
Τα διεθνή φιλικά της ημέρας
- Ελλάδα - Παραγουάη (21:00, Αlpha)
- Αγγλία - Ουρουγουάη (21:45, Nova Sports Premier League)
- Ελβετία με τη Γερμανία (21:45, Nova Sports start)
- Ολλανδία - Νορβηγία (21:45, Nova Sports 3)
- Ισπανία - Σερβία (22:00, Nova Sports 1).
