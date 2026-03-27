Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του φιλικού παιχνιδιού ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η Εθνική μας επιστρέφει στη δράση την σήμερα (27/3), αντιμετωπίζοντας την Παραγουάη. Η σέντρα στη φιλική αυτή αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 στο «Γ.Καραϊσκάκης».

Οι κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τον αγώνα της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε απευθείας μετάδοση από τη συχνότητα του Alpha.

Με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να μην έχει υποχρεώσεις στα προκριματικά του Μουντιάλ στόχος είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία ενόψει του Nations League που κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο και μπορεί να χαρίσει στη «γαλανόλευκη» ένα εισιτήριο για την τελική φάση του EURO 2028.

