Ο ισχυρός άνδρας των Καταλανών σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό έβαλε «φρένο» στα όποια σενάρια επιστροφής του Μέσι.

Όνειρο ήταν και πάει για τους φίλους της Μπαρτσελόνα η πιθανή επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην ομάδα της καρδιάς του. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ με την επίσκεψή του στο -υπό ανακατασκευή- «Καμπ Νόου» έβαλε... φωτιά στις τάξεις των Καταλανών, «γκρεμίζοντας» το Instagram με τις φωτογραφίες που ανέβασε.

Αργότερα, η αποκλειστική συνέντευξη της Sport με τον άσο της Ίντερ Μαϊάμι, στην οποία ο ίδιος τόνισε πως ανυπομονεί να γυρίσει στη Βαρκελώνη, «άναψε» περισσότερο τους οπαδούς των πρωταθλητών Ισπανίας, που μέσω των social έκαναν έκκληση στον Τζοάν Λαπόρτα να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να φέρει πίσω τον Μέσι.

Ωστόσο, ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα» έβαλε πρόωρο τέλος στα όποια σενάρια. Σε δηλώσεις του στο Catalunya Radio, όπου μεταξύ των οποίων μίλησε και για την κακή σχέση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα, ο πρώην δικηγόρος δεν άφησε περιθώρια επιστροφής.

«Με σεβασμό προς τον Μέσι, τους παίκτες μας και τα μέλη μας, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για εικασίες με μη ρεαλιστικά σενάρια», είπε χαρακτηριστικά.