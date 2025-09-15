Ο παλαίμαχος διεθνής άσος του Παναθηναϊκού Γιώργος Καραγκούνης συναντήθηκε με τον Βαγγέλη Παυλίδη στο Ζοσέ Αλβαλάδε και θυμήθηκε την τεράστια νίκη επί της Γαλλίας.

Ο Γιώργος Καραγκούνης είναι μέλος των world legends και ταξίδεψε στην Πορτογαλία για να αντιμετωπίσει τους legends της χώρας.

Σ' ένα γήπεδο που μόνο χρυσές αναμνήσεις του ξυπνάει. Ο παλαίμαχος διεθνής άσος του Παναθηναϊκού βρέθηκε στο «Ζοσέ Αλβαλάδε», το σπίτι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην οποία ανήκουν πλέον οι Ιωαννίδης, Βαγιαννίδης και συναντήθηκε εκεί με έναν αντίπαλο των «λιονταριών», τον διεθνή φορ της Μπενφίκα Βαγγέλη Παυλίδη.

«Μία ξεχωριστή συνάντηση», έγραψε ο Παυλίδης στο instagram και πόσταρε τη φωτογραφία με τον «τυπάρα». Ο Καραγκούνης έκανε repost και σχολίασε με τη σειρά του:

«Ξεχωριστός ποδοσφαιριστής! Πολύ ωραίος άνθρωπος! Παυλίδαρος!».

Ο Καραγκούνης με τον Παυλίδη

Στη συνέχεια ο «Κάρα» ανέβασε ένα βίντεο μέσα από το γήπεδο και σχολίασε: «Η μεγαλύτερη νίκη όλων των εποχών. 21 χρόνια πριν Ελλάδα - Γαλλία, εδώ στο στάδιο Αλβαλάδε και το καλύτερό μου ματς. Πραγματικά δεν ξεχνιέται με τίποτα αυτό το γήπεδο».

Φυσικά αναφέρθηκε στο έπος του 2004 και την τεράστια νίκη της Εθνικής στα προημιτελικά του Euro στην Πορτογαλία, απέναντι στη Γαλλία, των θρύλων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου Ζιντάν, Μπαρτέζ, Τουράμ, Λιζαραζού, Γκαλάς, Μακελελέ, Ανρί, Τρεζεγκέ.

Το βίντεο του «τυπάρα»

Ο Καραγκούνης, λοιπόν, αντιμετώπισε τους Πορτογάλους legends, οι οποίοι ξεκίνησαν με τους: Βίτορ Μπαϊα, Μποσίνγκουα, Πέπε, Μπρούνο Άλβες, Κοεντράο, Μανίς, Φίγκο, Νάνι, Παουλέτα, Κουαρέσμα.

Οι legends του κόσμου ξεκίνησαν με την εξής σύνθεση: Τσεχ, Πουγιόλ, Ματεράτσι, Τέρι, Ζανέτι, Μεντιέτα, Χάμσικ, Καρεμπέ, Κακά, Σαβιόλα, Λάρσον. Στο 34' κι ενώ το σκορ ήταν 1-0 με γκολ του Παουλέτα για τους Πορτογάλους, ο Καραγκούνης πήρε τη θέση του στελέχους του Ολυμπιακού Κριστιάν Καρεμπέ.

Ο Καραγκούνης, παράλληλα, παρέλαβε πριν το ματς ένα ζευγάρι παπούτσια από τον σχεδιαστή Τζόρνταν Ντόσον, τα οποία είχαν πάνω την ελληνική σημαία.

Δείτε τα παπούτσια