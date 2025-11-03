Λάτσιο - Κάλιαρι 2-0: Ξεμπλόκαρε στο β΄μέρος για να επιστρέψει στις νίκες
Η Λάτσιο κατάφερε να ξεπεράσει τάχιστα την ανορθογραφία της προηγούμενης αγωνιστικής με τη λευκή ισοπαλία κόντρα στην Πίζα, καθώς με δυο γκολ στο β΄μέρος κατάφερε να κάμψει με 2-0 την αντίσταση της Κάλιαρι και να επιστρέψει στις επιτυχίες.
Έπειτα από ένα άσφαιρο πρώτο μέρος τη λύση για τους Λατσιάλι έδωσε ο Ίσακσεν, ο οποίος στο 66΄με τρομερό πλασέ από τα όρια της περιοχής σημάδεψε τη γωνία της εστίας για το 1-0.
Η Λάτσιο τελικά σφράγισε το τρίποντο στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν έπειτα από λανθασμένη μεταβίβαση έξω από την περιοχή της Κάλιαρι, ο Ζακάνι έκλεψε τη μπάλα σε κομβικό σημείο και τιμώρησε για το τελικό 2-0 που ανέβασε τους Ρωμαίους στην 8η θέση της Serie A.
Έσπασε το ρόδι η Τζένοα
Νωρίτερα η Τζένοα δραπέτευσε για πρώτη φορά φέτος με το τρίποντο χάρη σε buzzer-beater από την έδρα της Σασουόλο με το τελικό 2-1. Η ομάδα της Γένοβας προηγήθηκε στο 18΄με τον Μαλινόφσκι, προτού ο Μπεράρντι ισοφαρίσει στο 47΄. Τελικά το γκολ της νίκης για τους Γενοβέζους ήρθε στο 90΄+3΄με σκόρερ τον Όστιγκαρντ, με τους φιλοξενούμενους να πανηγυρίζουν την πρώτη τους νίκη στη Serie A.
