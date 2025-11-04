Σκάνδαλο στην Ιταλία με τον γιο του προέδρου της Λάτσιο να στέλνει απρεπή μηνύματα σε influencer: «Πόσα θέλεις;»
Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στην Ιταλία με τον γιο του προέδρου της Λάτσιο, Ενρικό Λοτίτο, να πρωταγωνιστεί. Πιο αναλυτικά όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, ο Ενρίκο «ενθουσιάστηκε» αρκετά με μία ανάρτηση που έκανε η Ιταλίδα μοντέλο και ινφλουένσερ Μαρτίνα Μπούτσι στο προσωπικό της λογαριασμό στo Instagram, με τον νεαρό άνδρα να εκφράζει δημόσια το θαυμασμό του χρησιμοποιώντας χυδαίες εκφράσεις.
Πιο συγκεκριμένα ο Ενρίκο απάντησε στη Μπούτσι γράφοντας κάτω από την ανάρτηση της ένα σχόλιο που μεταφράζεται ως «Πόσα θέλεις για να κάνουμε σ*ξ». Φυσικά η δημοσία αυτή τοποθέτηση του γιου του ισχυρού άνδρα των Λατσιάλι δεν πέρασε απαρατήρητη, κυρίως επειδή ο ίδιος ο Ενρίκο κατέχει σημαντική θέση ευθύνης στο γυναικείο τμήμα του συλλόγου.
Enrico Lotito, son of Lazio owner and director of the Lazio women's football club, asks a woman on Instagram in her comments section how much she'd want to f*ck him. 😳 pic.twitter.com/bDJcnt5UQd— Football Talk (@FootballTalkHQ) November 1, 2025
Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Ενρίκο έχει εμπλακεί σε τέτοιου είδους σκάνδαλα, αφού μόλις πριν λίγες εβδομάδες είχε ανεβάσει στο λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες που, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τον παρουσίαζαν να στέκεται χέρι-χέρι με τη σύντροφο του επιθετικού της Ρόμα, Στεφάν Ελ Σαράουι.
