Δείτε αναλυτικά που θα παρακολουθήσετε τα φιλικά των Ολυμπιακού, Ατρομήτου και ΟΦΗ, καθώς και την πρεμιέρα των Μπαρτσελόνα, Σίτι και τον τελικό του γερμανικού Σούπερ Καπ σήμερα (16/8).

Το πρώτο «γεμάτο» Σάββατο της νέας αθλητικής σεζόν είναι εδώ (16/8)!

Η αρχή γίνεται από το μεσημέρι και συγκεκριμένα στις 14:30, με την Άστον Βίλα να υποδέχεται τη Νιουκάστλ, στην πρεμιέρα των δυο για την Premier League (Novasports Premier League).

Λίγο αργότερα, στις 17:00, ακολουθούν τρία παιχνίδια για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Η Μπράιτον των Κωστούλα - Τζίμα υποδέχεται τη Φούλαμ, η Σάντερλαντ τη Γουέστ Χαμ και η Τότεναμ την Μπέρνλι.

Ακολουθεί στις 18:00 η «μάχη» της La Liga μεταξύ Αλαβές και Λεβάντε (Novasports 1), ενώ στις 19:30 η Μάντσεστερ Σίτι δοκιμάζεται στην έδρα της Γουλβς, με κάλυψη από το Novaspors Premier League.

Πρεμιέρα κάνει στο ισπανικό πρωτάθλημα η Μπαρτσελόνα, με τους «μπλαουγκράνα» να αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Μαγιόρκα, στο πρώτο παιχνίδι για διατήρηση των «σκήπτρων». Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports 1 στις 20:30.

Τη σκυτάλη στο πρόγραμμα παίρνει στις 21:00 η πολύ σπουδαία φιλική αναμέτρηση του Ατρομήτου, εκτός έδρας απέναντι στη Λάτσιο, η οποία φυσικά θα καλυφθεί ζωντανά από το Novasports 3.

Μισή ώρα μετά (21:30) είναι η σειρά του Ολυμπιακού να φιλοξενηθεί από τη φιναλίστ του Champions League, Ίντερ, σε ένα ακόμη μεγάλο φιλικό προετοιμασίας, το οποίο μπορείτε να δείτε από το Cosmote Sport 1. Την ίδια ώρα (21:30) στη Γερμανία κρίνεται η πρώτη κούπα της χρονιάς, με τις Στουτγκάρδη και Μπάγερν Μονάχου να διεκδικούν το Σούπερ Καπ (Novaspors Prime).

Τέλος, στις 21:45 θα διεξαχθεί ένα ακόμη υψηλών απαιτήσεων φιλικό παιχνίδι, αυτό του ΟΦΗ, εκτός έδρας με την ιταλική Μπολόνια, σε μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα ματς που περιέχει το πρόγραμμα τηλεόρασης στη σχετική ενότητα που υπάρχει στο Gazzetta ενώ θα έχετε επίσης την δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη των αγώνων από τα Livescores.

Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις