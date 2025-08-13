Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης για την Ιταλία προκειμένου την Πέμπτη στις 19:00 να αντιμετωπίσει σε ακόμα ένα δυνατό φιλικό τη Νάπολι.

Τα δυνατά φιλικά του Ολυμπιακού συνεχίζονται με τους Πειραιώτες την Πέμπτη να αντιμετωπίζουν την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι. Το φιλικό θα διεξαχθεί στην Ισέρνια και συγκεκριμένα στο Καστέλ ντι Σάνγκρο στην περιφέρεια της Άκουιλα, με τους «ερυθρόλευκους» να αναχωρούν την Τετάρτη το πρωί για την Ιταλία.

Όσον αφορά την αποστολή του Ολυμπιακού, εκτός θα είναι ο Ζέλσον Μάρτινς ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό με την Ουνιόν Βερολίνου. Οι Πειραιώτες μετά το φιλικό με τη Νάπολι, θα δώσουν ακόμα ένα εξαιρετικά δυνατό τεστ, αντιμετωπίζοντας την φιναλιστ του περσινού Champions League, Ίντερ. Το παιχνίδι αυτό θα διεξαχθεί το Σάββατο.

Όσον αφορά το ματς με τη Νάπολι ο Ολυμπιακός θα μείνει και την επόμενη ημέρα στην Ισέρνια, με τους ανθρώπους της πόλης να μιλάνε με τα καλύτερα λόγια τονίζοντας πως είναι έτοιμοι να υποδεχθούν μια σπουδαία ομάδα, έναν κορυφαίο σύλλογο με πάνω από 80 εθνικά τρόπαια. Σήμερα μάλιστα θα γίνει και ανοιχτή προπόνηση όπου και αναμένεται πολύς κόσμος να βρεθεί εκεί και να δει τους παίκτες του Ολυμπιακού.