Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Ελλάδα - Σερβία, Ουνιόν - Ολυμπιακός και Τσιτσιπάς

Ο Ολυμπιακός δίνει φιλικό απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία και ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπαίνει στη μάχη του Masters στο Σινσινάτι, στις αθλητικές μεταδόσεις που ξεχωρίζουν.

Αρκετές είναι και σήμερα, Σάββατο (9/8) οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Με το φιλικό προετοιμασίας του Ολυμπιακού να ξεχωρίζει. Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν το χτίσιμο ενόψει της νέας σεζόν και αντιμετωπίζουν την Ουνιόν Βερολίνου. Παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο στις 16:30 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport 1.

Ωστόσο το πρόγραμμα έχει και μπάσκετ. Με την Εθνική Ελλάδας να βρίσκεται στην Κύπρο, για να δώσει ένα πολύ σημαντικό τεστ απέναντι στη Σερβία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το EuroBasket 2025.

Η Εθνική δεν έχει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και θα τεθεί αντιμέτωπη με τους Σέρβους στις 20:30, σε παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1. Όπως αντίστοιχα στις 17:00 και το άλλο φιλικό του τουρνουά, με την Κύπρο να αντιμετωπίζει το Ισραήλ.

Πρεμιέρα κάνει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Σινσινάτι. Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει στον γύρο των «64» του τελευταίου Masters πριν το US Open, τον Φαμπιάν Μαροζάν. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει περίπου στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport 6.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα ματς που περιέχει το πρόγραμμα τηλεόρασης στη σχετική ενότητα που υπάρχει στο Gazzetta ενώ θα έχετε επίσης την δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη των αγώνων από τα Livescores.

Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις