Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Ελλάδα - Σερβία, Ουνιόν - Ολυμπιακός και Τσιτσιπάς
Αρκετές είναι και σήμερα, Σάββατο (9/8) οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Με το φιλικό προετοιμασίας του Ολυμπιακού να ξεχωρίζει. Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν το χτίσιμο ενόψει της νέας σεζόν και αντιμετωπίζουν την Ουνιόν Βερολίνου. Παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο στις 16:30 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport 1.
Ωστόσο το πρόγραμμα έχει και μπάσκετ. Με την Εθνική Ελλάδας να βρίσκεται στην Κύπρο, για να δώσει ένα πολύ σημαντικό τεστ απέναντι στη Σερβία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το EuroBasket 2025.
Η Εθνική δεν έχει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και θα τεθεί αντιμέτωπη με τους Σέρβους στις 20:30, σε παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1. Όπως αντίστοιχα στις 17:00 και το άλλο φιλικό του τουρνουά, με την Κύπρο να αντιμετωπίζει το Ισραήλ.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός, προετοιμασία: Πνευμονίδης, ο warrior των Πειραιωτών με δύο γκολ και συμβολή σε άλλα πέντε τέρματα! (vids)
Πρεμιέρα κάνει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Σινσινάτι. Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει στον γύρο των «64» του τελευταίου Masters πριν το US Open, τον Φαμπιάν Μαροζάν. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει περίπου στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport 6.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα ματς που περιέχει το πρόγραμμα τηλεόρασης στη σχετική ενότητα που υπάρχει στο Gazzetta ενώ θα έχετε επίσης την δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη των αγώνων από τα Livescores.
Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις
- 16:30 Ουνιόν Βερολίνου - Ολυμπιακός (CosmoteSport 1)
- 17:00 Κύπρος - Ισραήλ (ΕΡΤ1)
- 19:30 Τσιτσιπάς - Μαροζάν (CosmoteSport 6)
- 20:30 Ελλάδα - Σερβία (ΕΡΤ1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.