Βασικός για πρώτη φορά ο Γιαζίτσι κόντρα στην Μπρέντα

Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το πρώτο φιλικό της προετοιμασίας με την Μπρέντα.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την Μπρέντα (15:00-Cosmote Sport 1) στο πρώτο του φιλικό για την φετινή του προετοιμασία στην Ολλανδία. Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να ξεκινήσει για πρώτη φορά τον Γιαζίτσι στην βασική ενδεκάδα των Πειραιωτών.

Κάτω από την εστία θα βρεθεί ο Πασχαλάκης. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Πιρόλα με τον Μπιανκόν ενώ στα πλάγια οι Κοστίνια και Μπρούνο. Στην μεσαία γραμμή η τριάδα θα αποτελείται από τους Γκαρθία και Λιατσικούρα και μπροστά τους θα παίξει ο Γιαζίτσι. Στα πλάγια της επίθεσης θα βρεθούν οι Μαρτίνς και Πνευμονίδης ενώ στην κορύφη αυτής θα είναι ο Γιάρεμτσουκ.

