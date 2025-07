Ο Άγιαξ άνοιξε το σκορ με τον Μπέργκχαους στο 29ο λεπτό μετά από πίεση που άσκησε και ανάγκασε σε λάθος την άμυνα του ΠΑΟΚ.

Ο Άγιαξ προηγήθηκε με 1-0 στο φιλικό με τον ΠΑΟΚ, αφού στο 29' ο Μπέργκχαους σκόραρε για την ομάδα του «Αιάντα» βάζοντάς την μπροστά στο σκορ. Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου προσπάθησαν στην φάση αυτή να κάνουν build up.

Ο Μαντί Καμαρά κατέβηκε στα όρια της περιοχής να πάρει την μπάλα, δέχθηκε πίεση από τον Φιτζ Τζιμ κι έχασε την μπάλα, στην συνέχεια ο Ολλανδός χαφ τον απέφυγε, έστρωσε την μπάλα στον Μπέργκχαους κι εκείνος πλάσαρε ωραία για το 1-0.

Δείτε το γκολ του Άγιαξ για το 1-0:

First goal of the match: Berghuis scores 1-0! #PreSeason pic.twitter.com/B8AamlOpj0