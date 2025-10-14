Η SL2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής καθώς και το ότι τα Ηρακλής-ΠΑΟΚ Β και Athens Kallithea-Καλαμάτα θα έχουν τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24.

Συνεχίζεται η δράση στη SL2 το προσεχές σαββατοκύριακο με τη διοργανώτρια Αρχή να ορίζει τα ματς της 6ης αγωνιστικής και να ανακοινώνει τα παιχνίδια που θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Action 24. Πρόκειται για το Ηρακλής - ΠΑΟΚ Β το Σάββατο (18/10) και το Athens Kallithea - Καλαμάτα την Κυριακή (19/10).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Βόρειος όμιλος



Νίκη Βόλου – Καβάλα, Γήπεδο Παντελής Μαγουλάς 18/10/25 16:00

Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β, Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο 18/10/25 14:00, Action 24

Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Τρίπολης Β, Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας 19/10/25 14:00



Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός, Δημοτικό Στάδιο Καβάλας 18/10/25 16:00

ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός, Γήπεδο ΕΣΙ «Οι Ζωσιμάδες» 19/10/25 14:00

Νότιος όμιλος

Χανιά – Μαρκό, Γήπεδο Περιβολίων 18/10/25 14:00

Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου, Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης 18/10/25 14:00

Ολυμπιακός Β – Παναργειακός, Π.Κ Ρέντη 18/10/25 14:00

Αιγάλεω – Πανιώνιος, Δημοτικό Στάδιο Αιγάλεω 19/10/25 14:00

Αthens Kallithea – Καλαμάτα, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας 19/10/25 14:00, Action 24

*Οι αγώνες του Β’ Ομίλου Ηλιούπολη -Ελλάς Σύρου & Αιγάλεω – Πανιώνιος θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία θεατών σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΔΕΑΒ (αρ.πράξης 40 & 39 αντίστοιχα).