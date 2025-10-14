Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποχαιρετούν τον πατέρα-σύμβολο, Λουκά Μήγιο, μ’ ένα ξεχωριστό μήνυμά τους μέσω των social media: «Ο Γιαννάκης μας δε θα μείνει μόνος του ποτέ…».

Ο Λουκάς Μήγιος, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών σκορπίζοντας τη θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ήταν πάνω απ’ όλα ένας υπέροχος Άνθρωπος, ένας πατέρας-σύμβολο, ένας; πραγματικός ήρωας στο πλευρό του Γιαννάκη, ενός από τους πιο αγαπημένους φίλους του συλλόγου

Η είδηση της απώλειας του σκόρπισε τη θλίψη σε όλη την «ασπρόμαυρη» οικογένεια, με τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ να τον αποχαιρετούν με ένα ξεχωριστό μήνυμα στα social media, στο οποίο ανέφεραν:

«Είμαστε στην δυσάρεστη θέση να αποχαιρετίσουμε ένα μεγάλο ΠΑΟΚτση, έναν τεράστιο μαχητή της ζωής και ένα υπόδειγμα ανθρώπου και ΠΑΤΕΡΑ.

Κύριε Λουκά καλό σου ταξίδι και να ξέρεις ότι ο Γιαννάκης μας δε θα μείνει μόνος του ποτέ ,θα βρίσκεται μαζί μας στην μεγαλύτερη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του πλανήτη, τον ΠΑΟΚ ΜΑΣ.

ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΟΚ εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια και στους οικείους του».