Κυριάκος Κυριάκος στους «Galacticos»: «Οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ μάλλον είχαν πρόβλημα μαζί μου»

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, Κυριάκος Κυριάκος ξεκαθάρισε στους «Galacticos» πως οι οργανωμένοι του «δικεφάλου του βορρά» είχαν θέμα μαζί του ενώ αναφέρθηκε και στους Ιβάν Σαββίδη και Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Κυριάκος Κυριάκος βρέθηκε σήμερα στο στούντιο του Gazzetta και την εκπομπή «Galacticos» όπου μεταξύ άλλων ανέφερε πως πιθανότατα οι οργανωμένοι του «δικεφάλου του βορρά» είχαν πρόβλημα με κείνον.

Ο ίδιος εξήγησε πως αυτο οφειλόταν πιθανότατα στον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπούσε στην ομάδα και όχι τόσο αναφορικά με την διοίκηση που ασκούσε. Τόνισε δε πως η στάση τους το περασμένο καλοκαίρι αποτέλεσε έναν από τους λόγους για τους οποίους εκείνος δέχθηκε να φύγει.

Τέλος, απάντησε και σε σχετική ερώτηση για το γεγονός πως κάποιοι θεωρούν πως δεν πάλεψε περισσότερο να τον κρατήσει ο Ιβάν Σαββίδης ενώ ήταν πολλά χρόνια στην ομάδα λέγοντας πως: «Ο Ιβάν Σαββίδης δεν θέλει αυλοκόλακες γύρω του».

«Να απαγορεύσουν στον Ραζβάν το κινητό και τα flash interview»

Στην συνέχεια εκείνος μίλησε για τον αγαπημένο του, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος παρεξηγείται εξαιτίας των συμπεριφορών του που προκαλούνται από τις πληροφορίες που λαμβάνει κατά τη διάρκεια του «κακού του διαστήματος».

Ανέφερε δε πως θα έπρεπε να του απαγορεύσουν τα flash interview και να χρησιμοποιεί το κινητό του μέχρι να τελειώσει και η συνέντευξη Τύπου. Τότε μόνο θα δείτε τον πραγματικό Λουτσέσκου.

