Δείτε αναλυτικά τις συνθέσεις των ΠΑΟΚ και Άγιαξ για το φιλικό της προετοιμασίας τους στην Ολλανδία.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για ένα δυνατό φιλικό τεστ απέναντι στον Άγιαξ, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 15:00 στο προπονητικό κέντρο των Ολλανδών. Το παιχνίδι διεξάγεται στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας των δύο ομάδων και μεταδίδεται ζωντανά μέσα από το επίσημο κανάλι του ΠΑΟΚ στο YouTube.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να δώσει χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς βασικούς παίκτες, ξεκινώντας την ενδεκάδα με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια και τους Σάστρε, Λόβρεν, Κεντζιόρα και Τέιλορ στην αμυντική τετράδα. Στη μεσαία γραμμή επιλέχθηκαν οι Μεϊτέ, Καμαρά και Σορετίρε, ενώ στην επίθεση βρίσκονται οι Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ και Τσάλοφ.

Από την πλευρά του Άγιαξ, ο Μπέργχαους τοποθετήθηκε στον ρόλο του «δεκαριού», με τους Τραορέ και Γκοτς να πλαισιώνουν την επιθετική γραμμή. Ο νεοαποκτηθείς Ραούλ Μόρο δεν έχει συμπεριληφθεί ακόμα στην αποστολή.

Στην άμυνα των Ολλανδών αγωνίζονται οι Ρόσα, Μπάουμαν, Μπάας και Βάινταλ, ενώ στο κέντρο της μεσαίας γραμμής βρίσκονται οι Μόκιο και Φιτζ-Τζιμ δίπλα στον Μπέργχαους.

Today's Ajax XI! ❌❌❌



The match will be streamed live in the Ajax App. #PreSeason