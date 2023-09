Εννέα μήνες πριν το «δικό της» Euro 2024, η Γερμανία ταπεινώθηκε εντός έδρας από την Ιαπωνία (4-1) το Σάββατο και παραμένει σε μια εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση, γεγονός που δεν αποθαρρύνει τον Χάνσι Φλικ.

Ο Χάνσι Φλικ εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι ο σωστός άνθρωπος για να ηγηθεί της Εθνικής Γερμανίας, παρά τη βαριά ήττα κόντρα στην Ιαπωνία (4-1) το βράδυ του Σαββάτου (09/09), παραδεχόμενος ωστόσο ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχει κάποια «δυναμική».

«Ξέρω ότι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο υπάρχει μεγάλη δυναμική. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα συμβεί. Από την πλευρά μου, με το επιτελείο, νομίζω ότι κάνουμε τα πάντα για να προετοιμάσουμε αυτήν την ομάδα. Διαπιστώνω ότι το κάνουμε καλά και νομίζω ότι είμαι ο σωστός προπονητής», ανέφερε στο μικρόφωνο του RTL.

Η Γερμανία υπέστη -κόντρα στην Ιαπωνία- την τέταρτη ήττα της στα πέντε τελευταία φιλικά ματς, μια ρήξη που αποδυναμώνει ολοένα και περισσότερο την κατάσταση του προπονητή. «Πρέπει να ταρακουνήσουμε τους εαυτούς μας ενάντια στη Γαλλία. Είμαστε πάνω από όλα εξαιρετικά απογοητευμένοι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα μέσα για να νικήσουμε μια πολύ συμπαγή άμυνα», πρόσθεσε.

Hansi Flick on job in danger: “I still feel I’m the right man for Germany job. But I also know that football is dynamic… so I can’t predict what happens next” 🇩🇪



“Me and my staff, we’re doing our best to prepare the squad in perfect way”, told @kerry_hau. pic.twitter.com/KMyCItpyOw