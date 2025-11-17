Η Γερμανία αγωνίστηκε κόντρα στη Σλοβακία με φανέλα που παραπέμπει στην ιστορική εμφάνιση του 1990, όταν τα Πάντσερ κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Γερμανία είχε «τελικό» απέναντι στη Σλοβακία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ για την πρωτιά του ομίλου και το απευθείας εισιτήριο για τα Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με την Ομοσπονδία να προσπαθεί να εμφυσήσει μια αύρα νικητή στο σύνολο του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Για αυτό το λόγο η Γερμανία αγωνίστηκε με φανέλα βγαλμένη από την εποχή των 90's και συγκεκριμένα από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990, όταν τα Πάντσερ έφτασαν μέχρι την κορυφή του κόσμου.

Με λευκή βάση, τις κλασικές φτερούγες να δίνουν το δικό τους στυλ και το μαύρο, μαζί με το κόκκινο και το χρυσό να φτάνουν έως τους ώμους, οι Γερμανοί επέλεξαν μια παλιά συνταγή, σε μια συμβολική κίνηση για να επαναφέρουν το πνεύμα νικητή στην εθνική ομάδα.

Όπως ακριβώς στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990, όταν με τον Φραντς Μπεκενμπάουερ στο τιμόνι της ομάδας τα Πάντσερ πήραν εκδίκηση από την Αργεντινή για τον χαμένο τελικό του 1986 κι έφτασαν μέχρι την κορυφή του κόσμου.