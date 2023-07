Η Μάντσεστερ Σίτι στο πιο «δυνατό» της μέχρι στιγμής φιλικό επικράτησε 2-1 της Μπάγερν Μονάχου και ντούμπλαρε τις νίκες της στην προετοιμασία της.

«Ξιφομαχία» επιπέδου... Champions League στο Τόκιο. Μάντσεστερ Σίτι και Μπάγερν Μονάχου βρίσκονται στην Ιαπωνία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους και τέθηκαν αντιμέτωπες σε ένα πολύ καλό φιλικό παιχνίδι και για τις δύο.

Νικήτρια πάντως αναδείχθηκε η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Οι Πολίτες άνοιξαν το σκορ στο 21ο λεπτό χάρη στο κοντινό τελείωμα του ΜακΑτί. Οι Βαυαροί μπόρεσαν να απαντήσουν στο 81' με τον Τελ, ωστόσο πέντε λεπτά αργότερα ο Εμερίκ Λαπόρτ βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή για να διαμορφώσει το τελικό 2-1.

Highlights from our 2-1 victory over Bayern Munich in Tokyo! 🙌 🇯🇵 pic.twitter.com/JcROuPjiPn