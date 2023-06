Μετά τη λήξη του φιλικού της Αργεντινής με την Αυστραλία ένας Κινέζος οπαδός «μπούκαρε» στον αγωνιστικό χώρο για μια αγκαλιά με τον αγαπημένο του Λιονέλ Μέσι.

Η πρωταθλήτρια κόσμου, Αργεντινή, νίκησε με 2-0 την Αυστραλία σε φιλικό που έγινε στην Κίνα και ο σούπερ σταρ της Αλμπισελέστε, Λιονέλ Μέσι, σκόραρε το πιο γρήγορο γκολ της καριέρας του. Ένας θαυμαστής του Pulga έπιασε στον... ύπνο την ασφάλεια του γηπέδου, εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και πραγματοποίησε το όνειρο του. Πήρε μια αγκαλιά τον «GOAT». Τουλάχιστον μέχρι να τον απομακρύνουν οι σεκιούριτι.

#WATCH A Chinese fan wearing a Messi shirt rushed onto the pitch to hug Messi during 🇦🇷Argentina's match against 🇦🇺Australia. Lionel Messi recently received a huge welcome in Beijing, China.#Argentina #Messi #LionelMessi #Beijing #梅西 #ARGvAUS pic.twitter.com/FWKJ15z7xP