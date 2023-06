Ο Λιονέλ Μέσι ταξίδεψε στην Κίνα για το φιλικό της εθνικής Αργεντινής με την Αυστραλία, όμως έμεινε δυο ώρες στο αεροδρόμιο, λόγω λάθος διαβατηρίου.

To Σάββατο (10/6) ο Λιονέλ Μέσι ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη αποστολής της Αργεντινής στην Κίνα για φιλικό με την Αυστραλία και αποθεώθηκε κατά την άφιξη του. Αυτό όμως που έγινε γνωστό ετεροχρονισμένα είναι η ταλαιπωρία που βίωσε ο ηγέτης της Αλμπισελέστε.

Ο 35χρονος σούπερ σταρ χρησιμοποίησε το ισπανικό του διαβατήριο και όχι αυτό της Αργεντινής. Τελικά ο Pulga δεν μπορούσε να το μπει στη χώρα με αυτό και περίμενε για περίπου δυο ώρες, μέχρι να του χορηγηθεί VISA και να μπορέσει τελικά να ενσωματωθεί ξανά στην αποστολή των πρωταθλητών κόσμου.

Earlier today at the Beijing airport, Leo Messi faced some issues with his passport. pic.twitter.com/XRveogGxip