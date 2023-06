Ασταμάτητος Μέσι με την εθνική Αργεντινής, άνοιξε το σκορ στο φιλικό με την Αυστραλία στην Κίνα χάρη σε γκολάρα... σήμα-κατατεθέν κι έγραψε ιστορία, σκοράροντας για έβδομο σερί παιχνίδι με την Αλμπισελέστε!

Το φαινόμενο Λιονέλ Μέσι σάρωσε και την Κίνα, όπου σχεδόν 68.000 ντόπιοι ντύθηκαν στα γαλανόλευκα και γέμισαν το γήπεδο στο Πεκίνο για το φιλικό με την Αυστραλία. Και μόλις από το δεύτερο λεπτό είδαν τον θρυλικό Αργεντινό να τους ανταποδίδει τον... χαμό, με το ταχύτερο γκολ που πέτυχε ποτέ!

Ο Λέο πήρε την μπάλα λίγο έξω από το ημικύκλιο της περιοχής και με φανταστικό τελείωμα νίκησε τον Ράιαν μόλις στα 79'', ανοίγοντας το σκορ για την Αλμπισελέστε γράφοντας ιστορία με το ταχύτερο από τα 800+ της καριέρας του!

Αυτό ήταν το έβδομο σερί ματς που σκοράρει με την Εθνική, κορυφαία επίδοση της καριέρας του, ένα σερί που άρχισε από το ματς των «16» του Μουντιάλ και πάλι κόντρα στα Καγκουρό!

Αν είχε σκοράρει και στο ματς ομίλου με την Πολωνία θα είχε φτάσει το σερί στα 14 παιχνίδια. Πόσα γκολ έχει σκοράρει σε αυτά τα 14 ματς (7 για το Μουντιάλ, 7 φιλικά); 22 και... συνεχίζει!

