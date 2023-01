Ο Μέσι απέρριψε την πρόταση του Νεϊμάρ να εκτελέσει το πέναλτι της Παρί κι ο Βραζιλιάνος αστόχησε (vid)

Πλάνα δείχνουν τον Λιονέλ Μέσι να απορρίπτει την πρόταση του Νεϊμάρ να εκτελέσει πέναλτι στη φιλική νίκη της Παρί επί των Αλ Νασρ/Αλ Χιλάλ, με τον Βραζιλιάνο τελικώς να αστοχεί από την άσπρη βούλα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 5-4 επί της μεικτής των Αλ Νασρ και Αλ Χιλάλ, καθοδηγούμενης από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά το σκορ θα μπορούσε να είναι πιο ευρύ για τους πρωταθλητές Γαλλίας, αφού ο Νεϊμάρ αστόχησε από το σημείο του πέναλτι. Πλάνα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν τον Βραζιλιάνο αστέρα να ρωτάει τον Λιονέλ Μέσι αν ήθελε να εκτελέσει εκείνος, με τον pulga να αρνείται. Έτσι ο σταρ της «σελεσάο» έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα με στόχο να βάλει την ομάδα του μπροστά με 3-1, αλλά τελικώς την εκτέλεσή του μπλόκαρε με ευκολία ο Μοχάμεντ Αλ-Οουάις.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

Neymar asking Leo if he wants to take the penalty but Messi refusing it and letting Ney take it. 🇦🇷❤️🇧🇷pic.twitter.com/IH72ioAx1r