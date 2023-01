Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την ήττα της μικτής ομάδας των Αλ Νασρ και Αλ Χιλάλ από την Παρί Σεν Ζερμέν βραβεύτηκε ως Man of the Match.

Σε ένα θεαματικό φιλικό ματς στο Ριάντ με τη «λάμψη» των Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Μπαπέ και Νεϊμάρ η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε την μικτή ομάδα των Αλ Νασρ και Αλ Χιλάλ με 5-4. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αγωνίστηκε για πρώτη φορά ως εκπρόσωπος του ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας, σκόραρε δυο φορές και παρά την ήττα της ομάδας του βραβεύτηκε μετά το παιχνίδι ως Man of the Match.

Cristiano Ronaldo receiving the Official Man Of the Match award of the game 🐐pic.twitter.com/Zzb7KFOI0R