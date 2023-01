Ο Μαρκίνιος έβαλε εκ νέου μπροστά την Παρί Σεν Ζερμέν στο φιλικό με την μικτή Αλ Νασρ και Αλ Χιλάλ του Κριστιάνο. Έχασε πέναλτι ο Νεϊμάρ.

Εννέα λεπτά μετά την ισοφάριση του Κριστιάνο Ρονάλντο, στο 43', ο Μαρκίνιος έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Παρί Σεν Ζερμέν στο φιλικό με την μικτή Αλ Νασρ και Αλ Χιλάλ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κιλιάν Μπαπέ έβγαλε σέντρα από τα αριστερά και ο Μαρκίνιος εξ επαφής έκανε το 2-1.

Marquinhos’s GOAL 🇧🇷©️ Mbappé with the assist! 🇫🇷💫 pic.twitter.com/bHSw6gFEJx

Οι Παριζιάνοι μπορούσαν να πάρουν «αέρα» δυο τερμάτων στο 45+3'. Ο Αλ Μπολεαχί πάτησε τον Νεϊμάρ εντός περιοχής, ο ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα, ο Βραζιλιάνος ανέλαβε την εκτέλεση αλλά ήταν αδύναμη και τον νίκησε ο Αλ Οβαΐς.

Neymar with one of the worst penalties you’ll see this year. pic.twitter.com/cjj0tpU40E