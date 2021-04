Συγκίνηση, ευτυχία, λύτρωση για τις δεκαετίες ανομβρίας μακριά από έναν βαρύτιμο τίτλο είναι τα συναισθήματα που κυριάρχησαν στις τάξεις της Σοσιεδάδ, από όταν ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα στον τελικό κόντρα στη Μπιλμπάο. Οι «Txuri-urdin» στέφθηκαν Κυπελλούχοι Ισπανίας για πρώτη φορά μετά το 1987, έστω και με καθυστέρηση ενός χρόνου, έστω και δίχως οπαδούς στις εξέδρες, αλλά άπαντες στον αγωνιστικό χώρο γιόρτασαν όπως άρμοζε ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιστορίας του συλλόγου (4ος τίτλος συνολικά).

Αμέσως, οι παίκτες ξέσπασαν σε δάκρυα, έπεσαν αγκαλιασμένοι στο τερέν, την ώρα που οι παίκτες των έτερων Βάσκων της Αθλέτικ Μπιλμπάο έσπευδαν να τους απονείμουν τα συγχαρητήρια, σε έναν βασκικό τελικό που θα μνημονεύεται με έντονο παράπονο από τους απανταχού φιλάθλους για την απουσία κόσμου από το γήπεδο ελέω covid-19.

Real Sociedad win the 2019-20 Copa del Rey Their first title in any competition since 1987 pic.twitter.com/vCsibRD6Tp — ESPN FC (@ESPNFC) April 3, 2021

Η βραδιά έφτασε στο απόγειό της τη στιγμή που ο Ιγιαραμέντι, τραυματίας κάπτεν της Σοσιεδάδ μαζί με τον σκόρερ και αρχηγό στο ματς, Ογιαρθάμπαλ και το υπόλοιπο τιμ σήκωσαν στον ουρανό της Σεβίλλης το τρόπαιο.

¡Zorionak Real Sociedad! After a 34 year wait, they’re the #CopaDelRey champions! Their first Copa del Rey trophy (and piece of silverware) since 1987 pic.twitter.com/WG1ZYaVRRD — Semra Hunter (@SemraHunter) April 3, 2021