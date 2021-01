Ο Κασίγιας «αποτελείωσε» τον Μπάρτρα: «Θα έκανα φάουλ στον Μπέιλ»! (pic & vid)

Ο Μπάρτρα πόσταρε φωτογραφία από την ειδική θεραπεία με οξυγόνο που έκανε μέσα σε μηχάνημα που βοηθάει τη λειτουργία του οργανισμού, ωστόσο, υπολόγιζε χωρίς το... πειραχτήρι, Ίκερ Κασίγιας.

Ο θρυλικός πρώην τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης δεν... μάσησε και χάλασε την ανάρτηση του συμπατριώτη του, γράφοντάς του: «Είναι χρονομηχανή αυτό! Εγώ θα επέστρεφα σ' εκείνη την 16η του Απρίλη του 2014 για να κάνω φάουλ στον Μπέιλ»!

Φυσικά και κανείς δεν έχει ξεχάσει εκείνο το στιγμιότυπο. Ούτε ο Μπάρτρα την κούρσα που όσο κι αν ήθελε, δεν μπορούσε να σταματήσει τον Ουαλό νυν αστέρα της Τότεναμ...

Casillas isn’t going to let @MarcBartra forget about that one pic.twitter.com/O0uiazzKBa

— 433 (@433) January 5, 2021