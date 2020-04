Με τον μεγάλο τελικό του Copa del Rey στο 84ο λεπτό, με το σκορ στο ισόπαλο 1-1 και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο με πολιτικά εκτός αποστολής, ο Μπέιλ αποφάσισε να το πάρει πάνω του και να στέψει τη «βασίλισσα» ως Κυπελλούχο του 2014.

Σαν σήμερα, λοιπόν, 16 Απρίλη του 2014, ο Ουαλός που εν έτει 2020 είναι... μαύρο πρόβατο και δεν τον απασχολεί τίποτα άλλο πέρα από το γκολφ και την πατρίδα του, είχε κάνει τον Μπάρτρα να τον κυνηγάει απελπισμένα κι εκείνος έφτασε από το χώρο του κέντρου μέχρι και την εστία της Μπαρτσελόνα για να γράψει το 2-1 εκείνου του τελικού.

Copa del Rey Final 2014.

6 years have already passed.

A goal that will be remembered forever. Incredible.

pic.twitter.com/k0bLEA5Eii

— Real Madrid Analysis (@rmdanalysis) April 16, 2020