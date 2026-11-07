Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Έξαλλος στο ημίχρονο ο Πάμπλο Μαφέο
Η Ρεάλ Μαδρίτης πήγε στο ημίχρονο του εκτός έδρας αγώνα με τη Βαλένθια προηγούμενη με 2-0, με το πρώτο γκολ να έρχεται μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπαπέ στο τείχος και δυνατό σουτ του Βαλβέρδε.
Στο φάουλ, είχε υποπέσει ο Πάμπλο Μαφέο, με τον αμυντικό που αγωνίζεται στις Νυχτερίδες ως δανεικός από τον Ολυμπιακό να διαφωνεί με την απόφαση του διαιτητή και να το κάνει σαφές όταν κλήθηκε να κάνει δηλώσεις στο ημίχρονο.
«Δεν νιώθω πως θέλω να μιλήσω, είναι μ@@@ίες, δεν υπάρχει φάουλ στο πρώτο γκολ, ο διαιτητής δεν είναι δίκαιος», ανέφερε ο 29χρονος μπακ, πριν αποχωρήσει έξαλλος για τα αποδυτήρια.
Pablo Maffeo halftime interview: “I don’t feel like doing this interview at all. This is bullshit. It is not a foul on the first goal. The referee is NOT FAIR.”
by u/TomasRoncero in soccer
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