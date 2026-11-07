Ο Πάμπλο Μαφέο ήταν έξαλλος στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήγε στο ημίχρονο του εκτός έδρας αγώνα με τη Βαλένθια προηγούμενη με 2-0, με το πρώτο γκολ να έρχεται μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπαπέ στο τείχος και δυνατό σουτ του Βαλβέρδε.

Στο φάουλ, είχε υποπέσει ο Πάμπλο Μαφέο, με τον αμυντικό που αγωνίζεται στις Νυχτερίδες ως δανεικός από τον Ολυμπιακό να διαφωνεί με την απόφαση του διαιτητή και να το κάνει σαφές όταν κλήθηκε να κάνει δηλώσεις στο ημίχρονο.

«Δεν νιώθω πως θέλω να μιλήσω, είναι μ@@@ίες, δεν υπάρχει φάουλ στο πρώτο γκολ, ο διαιτητής δεν είναι δίκαιος», ανέφερε ο 29χρονος μπακ, πριν αποχωρήσει έξαλλος για τα αποδυτήρια.