Με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο γιόρτασε το τέταρτο κύπελλο στην ιστορία της η Σοσιεδάδ, τιμώντας τη μνήμη του φιλάθλου της, Αϊτόρ Θαμπαλέτα.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ «λύγισε» την Ατλέτικο στη διαδικασία των πέναλτι (4-3 πεν.), με τον γκολκίπερ Μαρέρο να κάνει το ματς της ζωής του και κατέκτησε το τέταρτο Κύπελλο Ισπανίας στην ιστορία της. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών τους οι παίκτες των Βάσκων αφιέρωσαν το τρόπαιο αυτό στον Αϊτόρ Θαμπαλέτα, έναν πιστό οπαδό του συλλόγου που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ πριν από δεκαετίες.

Ποιος ήταν ο Αϊτόρ Θαμπαλέτα

Ο Αϊτόρ Θαμπαλέτα ήταν ένας 28χρονος φίλαθλος της Σοσιεδάδ, με έντονη αντιφασιστική δράση, που έχασε τη ζωή του στις 8 Δεκεμβρίου 1998. Είχε ταξιδέψει στη Μαδρίτη για να υποστηρίξει την ομάδα του όταν εκείνη έπαιζε στο «Βιθέντε Καλντερόν», όμως έξω από το γήπεδο δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι από μέλος των νεοναζί ultras των Ροχιμπλάνκος.

Η δολοφονία του συγκλόνισε τότε την Ισπανία και η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέχρι και σήμερα, με το όνομά του να έχει γίνει σύμβολο στον αγώνα κατά της βίας και του φασισμού στα γήπεδα.

Ο κόσμος της Σοσιεδάδ είχε ετοιμάσει ένα συγκλονιστικό πανό αφιερωμένο σε εκείνον, ενώ μετά τη λήξη του τελικού οι παίκτες της ομάδας, με μπροστάρη τον Οϊαρθάμπαλ, φόρεσαν φανέλες με το όνομα του Αϊτόρ και τον αριθμό «12». Η κίνησή αυτή ήταν ο ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου τους, αλλά κι ένα ηχηρό μήνυμα κατά της οπαδικής βίας.

Aitor Zabaleta tifo displayed by Real Sociedad supporters at the Atlético Madrid match.



Zabaleta was an antifascist Sociedad supporter and was stabbed to death by Atlético Madrid’s neo nazi ultra. The murder was committed in 1998, but it still keeps its place in memories.… pic.twitter.com/q7E1KsO8P4 April 18, 2026