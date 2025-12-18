Δια ποδός Μπαπέ η Ρεάλ δεν... κάηκε από την Ταλαβέρα (2-3) της τρίτης κατηγορίας και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου. Μαζί της κι η Ατλέτικο, αποκλείστηκαν Σεβίλλη - Βιγιαρεάλ.

Ένας Μπαπέ αρκούσε για να φέρει την πρόκριση στη φάση των «16» του Copa Del Rey για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Με δυο του Γάλλου αστέρα οι Μαδριλένοι λύγισαν με 3-2 την Ταλαβέρα της τρίτης κατηγορίας εκτός έδρας που πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει βόμβα... μεγατόνων στο Κύπελλο Ισπανίας.

Αφού ο γκολκίπερ των γηπεδούχων, Χάιμε Γκονζάλεθ, είχε κρατήσει όρθια την ομάδα του σε προσπάθειες των Μπαπέ και Γκιουλέρ, η Ρεάλ βρήκε το προβάδισμα από την άσπρη βούλα για χέρι στην περιοχή, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Μπαπέ για το 1-0 στο 41΄. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Γάλλος έκανε την κούρσα από αριστερά, πάτησε περιοχή κι έκανε το γύρισμα, με τον Φαράνδο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-0.

Η Ρεάλ έριξε ταχύτητα στο β΄μέρος και το πλήρωσε στο 81΄όταν ο Αρόγιο μείωσε σε 2-1 με προβολή στο δεύτερο δοκάρι. Στο 88΄η Ρεάλ φάνηκε να κλειδώνει την πρόκριση με το δεύτερο γκολ του Μπαπέ, αλλά συνέχιζε να παίζει με τη φωτιά... Κι έτσι στο 90΄+1΄η Ταλαβέρα μείωσε ξανά στο γκολ με τον Ντι Ρέντσο για το 3-2 δίχως ωστόσο να καταφέρουν να ολοκληρώσουν μια συγκλονιστική ανατροπή.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Λούνιν, Χιμένεθ, Χάουσεν, Καρέρας, Φραν Γκαρθία, Θεμπάγιος, Μασταντουόνο (66΄Ροντρίγκο), Γκιουλέρ (78΄Τσουαμενί), Γκονζάλο Γκαρθία, Έντρικ (77΄Μπέλιγχαμ), Μπαπέ

Τα... χρειάστηκε κι η Ατλέτικο

Μόνο εύκολο δεν ήταν το έργο της Ατλέτικο Μαδρίτης απέναντι στην Μπαλεάρες της 4ης κατηγορίας! Οι Ριχιμπλάνκος επικράτησαν με 3-2 εκτός έδρας και προκρίθηκαν στους «16» του Copa del Rey. Γκριεζμάν (16') και Ρασπαντόρι (20') έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του Σιμεόνε, ο Μπονέτ όμως μείωσε για τους γηπεδούχους πριν την ανάπαυλα. Στο 72', ο Γκριεζμάν σκόραρε, ωστόσο η Μπαλεάρες αντέδρασε και πάλι. Το πέναλτι του Κεϊτά στο 90' έκανε... δραματικά τα τελευταία λεπτά, παρ' όλα αυτά η Ατλέτικο πήρε την νίκη και την πρόκριση.

Αποκλείστηκαν Σεβίλλη και Βιγιαρεάλ

Ρεάλ κι Ατλέτικο μπορεί να τη γλίτωσαν, αλλά δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμείδα. Η Αλαβές άλλωστε επικράτησε με 1-0 επί των Σεβιγιάνων με πέναλτι του Βιθέντε και τους άφησε εκτός διοργάνωσης. Ακόμα μεγαλύτερο ήταν το κάζο για την Βιγιαρεάλ, η οποία ηττήθηκε με 2-1 από τη Ρασίνγκ Σανταντέρ της δεύτερης κατηγορίας στην μεγάλη έκπληξη της φάσης των «32» του Copa Del Rey.