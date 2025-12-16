Copa del Rey: Καθυστέρηση μισής ώρας στο ματς της Μπαρτσελόνα λόγω μη... αριθμημένων θέσεων!
Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στο Copa del Rey! Για τη φάση των «32» του θεσμού, η Γκουαδαλαχάρα φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα το βράδυ της Τρίτης (16/12), όμως η σέντρα του αγώνα αναμένεται να έχει πολλή καθυστέρηση...
Ο λόγος; Το γήπεδο της Γουαδαλαχάρα, ομάδας της τρίτης κατηγορίας, το «Πέδρο Εσκαρτίν» χωράει περίπου 6.000 θεατές. Στην... υπάρχουσα κερκίδα προστέθηκε μία προσωρινή, η οποία αυξάνει τον αριθμό των οπαδών κατά 2.500 θέσεις. Παρ' όλα αυτά, η Γουαδαλαχάρα δεν έχει λάβει ακόμη άδεια για την χρήση της εν λόγω επιπρόσθετης εξέδρας!
🚨 El partido entre el Deportivo Guadalajara y el FC Barcelona se retrasa 30 minutos— Grupo Socialista en Ayto. Guada / ♥️ (@PSOE_Ayto_Guada) December 16, 2025
Guarinos sigue poniendo trabas: ahora mismo se está firmando el decreto que autoriza la utilización de las gradas
Las 8.000 personas siguen fuera del estadio#GuadalajaraBarca pic.twitter.com/O0N6Lvfw07
Όλα αυτά, μερικές στιγμές πριν την σέντρα του ματς που ήταν αρχικά προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδος). Οι θέσεις δεν είναι αριθμημένες, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει το σχετικό έγγραφο και αφού η υπόθεση εκκρεμεί, αγώνας πήρε... παράταση μισής ώρας για να αρχίσει! Εάν δεν βρεθεί κάποια λύση της τελευταίας στιγμής, τότε 2.500 οπαδοί της Γουαδαλαχάρα δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στο παιχνίδι για λόγους ασφαλείας.
Να σημειωθεί ότι για αυτόν τον λόγο, έχουν σχηματιστεί ουρές δεκάδων μέτρων μπροστά από τις θύρες του γηπέδου καθώς η κατάσταση έξω από το «Πέδρο Εσκαρτίν» είναι εξαιρετικά... χαώδης, ενώ οι φίλαθλοι των γηπεδούχων υποδέχθηκαν δύο ώρες πριν την σέντρα την αποστολή της ομάδας τους για να την τονώσει ενόψει της αναμέτρησης.
🚨 ¡Largas colas de aficionados para entrar a ver el Dépor-Barça en el Pedro Escartín!
📹 @jordicardero pic.twitter.com/4CooUOTYlF— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 16, 2025
GUADALAJARA READY TO FACE BARÇA! 🔥😱— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) December 16, 2025
This is how the home crowd welcomed their team ahead of training before the Copa del Rey clash against Barcelona. 🚨🚨#Guadalajara #FCBarcelona #CopaDelRey #Barça #Football #Soccer pic.twitter.com/KbEkuRi8e7
