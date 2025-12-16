Μισή ώρα καθυστέρηση στο Γουαδαλαχάρα - Μπαρτσελόνα για το Copa del Rey, λόγω μη... χορήγησης άδειας σε μέρος της κερκίδας του γηπέδου.

Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στο Copa del Rey! Για τη φάση των «32» του θεσμού, η Γκουαδαλαχάρα φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα το βράδυ της Τρίτης (16/12), όμως η σέντρα του αγώνα αναμένεται να έχει πολλή καθυστέρηση...

Ο λόγος; Το γήπεδο της Γουαδαλαχάρα, ομάδας της τρίτης κατηγορίας, το «Πέδρο Εσκαρτίν» χωράει περίπου 6.000 θεατές. Στην... υπάρχουσα κερκίδα προστέθηκε μία προσωρινή, η οποία αυξάνει τον αριθμό των οπαδών κατά 2.500 θέσεις. Παρ' όλα αυτά, η Γουαδαλαχάρα δεν έχει λάβει ακόμη άδεια για την χρήση της εν λόγω επιπρόσθετης εξέδρας!

🚨 El partido entre el Deportivo Guadalajara y el FC Barcelona se retrasa 30 minutos



Guarinos sigue poniendo trabas: ahora mismo se está firmando el decreto que autoriza la utilización de las gradas



Las 8.000 personas siguen fuera del estadio#GuadalajaraBarca pic.twitter.com/O0N6Lvfw07 — Grupo Socialista en Ayto. Guada / ♥️ (@PSOE_Ayto_Guada) December 16, 2025

Όλα αυτά, μερικές στιγμές πριν την σέντρα του ματς που ήταν αρχικά προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδος). Οι θέσεις δεν είναι αριθμημένες, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει το σχετικό έγγραφο και αφού η υπόθεση εκκρεμεί, αγώνας πήρε... παράταση μισής ώρας για να αρχίσει! Εάν δεν βρεθεί κάποια λύση της τελευταίας στιγμής, τότε 2.500 οπαδοί της Γουαδαλαχάρα δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στο παιχνίδι για λόγους ασφαλείας.

Να σημειωθεί ότι για αυτόν τον λόγο, έχουν σχηματιστεί ουρές δεκάδων μέτρων μπροστά από τις θύρες του γηπέδου καθώς η κατάσταση έξω από το «Πέδρο Εσκαρτίν» είναι εξαιρετικά... χαώδης, ενώ οι φίλαθλοι των γηπεδούχων υποδέχθηκαν δύο ώρες πριν την σέντρα την αποστολή της ομάδας τους για να την τονώσει ενόψει της αναμέτρησης.

🚨 ¡Largas colas de aficionados para entrar a ver el Dépor-Barça en el Pedro Escartín!



📹 @jordicardero pic.twitter.com/4CooUOTYlF December 16, 2025