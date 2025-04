Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης για τον τελικό του Copa Del Rey κόντρα στη Μπαρτσελόνα, με τον Κιλιάν Μπαπέ να κρίνεται ανέτοιμος και να μένει στον πάγκο.

Το θέμα της ετοιμότητας του Κιλιάν Μπαπέ για το αποψινό Clasico αποτελούσε πρώτο ερώτημα στα Μαδριλένικα Μέσα, τα οποία τόνιζαν πως ο Γάλλος κάνει αγώνα δρόμου μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον αστράγαλο.

Αν και τελικά ο 26χρονος βρέθηκε στην αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ο Κάρλο Αντσελότι αποφάσισε να μην πάρει ρίσκα και δεν θα ξεκινήσει τον Γάλλο επιθετικό στο αρχικό σχήμα.

Αντίθετα ο Ιταλός επέλεξε δίδυμο Βινίσιους - Ροντρίγκο για την επιθετική γραμμή, με με τους Μπέλινγκχαμ, Τσουαμενί, Βαλβέρδε και Θεμπάγιος να αποτελούν την τετράδα στη μεσαία γραμμή. Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Τιμπό Κουρτουά, ενώ μπροστά του Βάσκεθ, Ρούντιγκερ, Ασένσιο και Μεντί που θα αποτελέσουν την οπισθοφυλακή.

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Βάσκεθ, Ασένσιο, Ρούντιγκερ, Μεντί, Τσουαμενί, Θεμπάγιος, Βαλβέρδε, Μπέλινγκχαμ, Βινίσιους, Ροντρίγκο

