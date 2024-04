Η Μπιλμπάο έχει τον δικό της «καθεδρικό ναό», το Σαν Μαμές, τα «λιοντάρια» της, καθώς και τη δική της εμβληματική βάρκα, την «Gabarra», τον ιδιαίτερο τρόπο να γιορτάζει του τίτλους με τους οπαδούς της.

Ξεχάστε τα ανοιχτά λεωφορεία και τους δρόμους που «βάφονται» στα χρώματα της ομάδας αφού χιλιάδες «πιστοί» προσέρχονται στη μεγάλη της γιορτή. Η Μπιλμπάο γιορτάζει στις εκβολές του ποταμού Ιμπαϊθάμπαλ, στην ένωσή του με τον Νερβιόν. Και το κάνει με την εμβληματική της βάρκα, τη «La Gabarra».Η παλιά φορτηγίδα παραμένει δεμένει εδώ και δεκαετίες. Όμως τις τελευταίες ώρες ετοιμάζεται να πλεύσει ξανά, όπως επιτάσσει η ιδιαίτερη παράδοση της Αθλέτικ Μπιλμπάο μετά την κατάκτηση του copa del rey, το πρώτο κύπελλο της ομάδας μετά το 1984!

Η «La Gabarra» είναι ο ξεχωριστός τρόπος των Βάσκων να γιορτάζουν τις επιτυχίες της ομάδας μαζί με τους οπαδούς τους. Είναι ένα σύμβολο, μια παράδοση ριζωμένη στην κουλτούρα του συλλόγου και των υποστηρικτών του. Μια μοναδική εκδήλωση χαράς και υπερηφάνειας με ημερομηνία «γέννηση» τη δεκαετία του '80!

Athletic to sail with Copa trophy down river Nervion on their Gabarra barge next Thursday - leaving Getxo at 1630 & arriving at Bilbao town hall bridge about two hours later...



(photo from last time...) pic.twitter.com/dsdeTDE71E