Οι παίκτες της Αραντίνα έφτιαξαν μια λίστα για τις φανέλες που θέλει ο καθένας μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στη Ρεάλ, με τον Λούκα Μόντριτς να είναι στην κορυφή της wishlist.

To Copa Del Rey δίνει κάθε χρονιά την ευκαιρία σε μια άσημη, ίσως κι ερασιτεχνική ομάδα, να αναμετρηθεί στο ίδιο χορτάρι με αστέρες του ισπανικού ποδοσφαίρου και στη φετινή κλήρωση ήταν η σειρά της Αραντίνα να χαμογελάσει.

Η ομάδα της τέταρτης κατηγορίας στην Ισπανία έπεσε πάνω στην κάτοχο του τροπαίου, Ρεάλ Μαδρίτης, για τη φάση των «32» του Κυπέλλου, με τον ενθουσιασμό των γηπεδούχων να είναι κάτι παραπάνω από έκδηλος μετά την κλήρωση. Οι ποδοσφαιριστές της Αραντίνα άλλωστε θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν κόντρα σε παίκτες όπως οι Τόνι Κρόος, Λούκα Μόντροτς, Βινίσιους Τζούνιορ και Τζουντ Μπέλινγκχαμ, κυνηγώντας παράλληλα το απόλυτο θαύμα απέναντι στους Μερένγκες.

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος ωστόσο παραμένουν και φίλαθλοι, συντάσσοντας μια λίστα για τις φανέλες που θέλει ο κάθε παίκτης από τους αντιπάλους τους μετά το φινάλε του αγώνα.

Η «Marca» κατάφερε να βγάλει στο φως της δημοσιότητας τη συγκεκριμένη λίστα, με τη φανέλα του Λούκα Μόντριτς να βρίσκεται στην κορυφή των αιτημάτων! Δεύτερος έρχεται ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ενώ ονόματα όπως οι Βινίσιους, Ροντρίγκο και Κρόος βρίσκονται επίσης ψηλά στη λίστα.

