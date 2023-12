Τρέλα και ενθουσιασμός ξέσπασε στα αποδυτήρια της Αραντίνα, με τους παίκτες να ανοίγουν μέχρι και... σαμπάνιες όταν έμαθαν πως κληρώθηκαν στο Κύπελλο με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο θεσμός του Κυπέλλου μπορεί στα πρώτα σκέλη του να να αντιμετωπίζεται περισσότερο σαν... αγγαρεία από τους μεγάλους, όμως για τις ομάδες των χαμηλότερων κατηγοριών αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία να αναμετρηθούν με ορισμένους από τους αστέρες του αθλήματος.

Τελευταία μάλιστα που έτυχε έναν τέτοιο «λαχνό» ήταν η Αραντίνα της τέταρτης κατηγορίας στην Ισπανία, η οποία κληρώθηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης των Βινίσιους, Μπέλινγκχαμ, Μόντριτς και Κρόος στη φάση των «32» του Copa Del Rey.

Ένα όνειρο που πήρε σάρκα και οστά για τους παίκτες της Αραντίνα, με τις αντιδράσεις τους τη στιγμή που έμαθαν την αντίπαλό τους στο Κύπελλο να αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Οι παίκτες είχαν συγκεντρωθεί μαζί με το προπονητικό σταφ και ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς όταν το χαρτάκι με το όνομα της Ρεάλ έκανε την εμφάνισή του, ενώ δεν έλειψαν και.. οι σαμπάνιες για να γιορτάσουν μια ιστορική στιγμή.

