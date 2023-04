Προφήτη Κάρλο Αντσελότι, κάνε ξανά το θαύμα σου

Το 2014, ήταν η προσθήκη του Άνχελ Ντι Μαρία στη μεσαία γραμμή που έκανε τη διαφορά για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το 2023, η επιλογή της διάταξης 4-2-3-1 έστειλε την Βασίλισσα στον τελικό του Κυπέλλου με εμφατική τεσσάρα επί της Μπαρτσελόνα και της δίνει (επιπλέον) αέρα ενόψει Champions League. Ο Αλέξανδρος Λοθάνο αναρωτιέται τι άλλο να κάνει ο Κάρλο Αντσελότι με αυτή την ομάδα. Σπαθιά να καταπιεί;

Έγινε viral τις τελευταίες ώρες και όχι άδικα. Στις 18 Φεβρουαρίου στο «Σαδάρ» της Παμπλόνα, Οσασούνα και Ρεάλ Μαδρίτης τίθενται αντιμέτωπες για την 22η αγωνιστική της La Liga. Πριν από το ματς, στο οποίο η Βασίλισσα θα νικήσει 2-0 με δύο γκολ στο φινάλε, οι δύο προπονητές ανταλλάσσουν την καθιερωμένη χαιρετούρα και λένε μερικές φιλικές κουβέντες μεταξύ τους.

«Θα παίξουμε στον τελικό του Κυπέλλου» λέει ο Κάρλο Αντσελότι στο αυτί του Γιαγκόμπα Αρασάτε, ο οποίος γελάει έκπληκτος και αγκαλιάζει τον Ιταλό προπονητή. Θυμίζω ότι τότε δεν είχαν διεξαχθεί ούτε καν οι πρώτοι ημιτελικοί του Κυπέλλου, ο τελικός του οποίου, όπως πρόεβλεψε ο «Νοστράδαμος» Αντσελότι, θα είναι Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα, παρ’ ότι αμφότερες βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο στα ημιτελικά.

Ancelotti joked in February with Osasuna coach Arrasate that the Copa del Rey final would be Real Madrid vs Osasuna. Carletto was right. They meet on May 6th. pic.twitter.com/8JmqS3Rk5r