Ο κόσμος της Μπαρτσελόνα στο 10ο λεπτό του «Clasico» με τη Ρεάλ Μαδρίτης έστειλε ηχηρό μήνυμα στη διοίκηση, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Λιονέλ Μέσι.

Στον... αστερισμό του Λιονέλ Μέσι βρίσκονται οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ είναι στην έξοδο από την Παρί Σεν Ζερμέν, έριξε «άκυρο» στην Αλ Χιλάλ και βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με την διοίκηση των Μπλαουγκράνα για τη μεγάλη επιστροφή.

Ο κόσμος των Καταλανών «διψάει» για να δει τον Pulga ξανά με τη φανέλα της αγαπημένης του Μπάρτσα και 94.902 οπαδοί που βρέθηκαν στο «Καμπ Νόου» για τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο 10ο λεπτό φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Μέσι, στέλνοντας το μήνυμα τους στη διοίκηση.

Barcelona fans chanting "Messi, Messi, Messi" at the ten-minute mark ❤️ (via @samuelmarsden ) pic.twitter.com/RSJZmQtd0l

Barcelona fans are chanting Lionel Messi’s name during El Clasico after rumours about his potential return 👀 pic.twitter.com/NE7oeL2Nz5