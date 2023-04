Αντσελότι: «Αν η Ρεάλ είναι ευχαριστημένη θα μείνω μέχρι το... 2034»

Πιστός στη Ρεάλ δήλωσε για ακόμα μια φορά ο Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος ξεκαθάρισε πως σκοπεύει να μείνει στη Μαδρίτη για τα επόμενα δέκα χρόνια...

Ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον του έστειλε για ακόμα μια φορά ο Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος έκανε σαφές πως προτεραιότητά του παραμένει η παραμονή του στη Μαδρίτη.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον της Βραζιλίας για την περίπτωσή του, ο Ιταλός τεχνικός απάντησε ξανά στα media πως σκοπεύει να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του με τους Μερένγκες, οι οποίοι εφόσον μείνουν ευχαριστημένοι μπορούν να τον κρατήσουν για τα επόμενα δέκα χρόνια.

«Έχω αυτοπεποίθηση λόγω των παικτών που έχω αλλά και της στήριξης του κλαμπ. Έχω ξεκαθαρίσει ήδη το μέλλον μου. Το συμβόλαιό μου λήγει το 2024 και σκοπεύω να το ολοκληρώσω. Αν η Ρεάλ είναι ευχαριστημένη θα μείνω μέχρι το 2034» ανέφερε χαρακτηριστικά μετά την εξάρα κόντρα στη Βαγιαδολίδ.

Carlo Ancelotti: “I’m confident because of the players I have and the backing I have from the club. I’ve clarified my future already”. 🚨⚪️ #RealMadrid



“My contract ends in 2024 and my plan is to fulfil it. If Real Madrid are happy, then… I will stay until 2034!”. pic.twitter.com/AoiLJzarsb