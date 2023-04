Η Οσασούνα έμεινε όρθια στο «Σαν Μαμές» κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε (1-1 στην παράταση) και για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια και δεύτερη στην ιστορία της προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης.

Έπεσε στον λάκκο των λεόντων (βλέπε «Σαν Μαμές»), βγήκε ζωντανή και πανηγύρισε μια ιστορική επιτυχία! Η Οσασούνα έμεινα όρθια, πήρε ισοπαλία 1-1 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο στην παράταση και, με το 1-0 του πρώτου ημιτελικού προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας.

Τα καταφέρνει μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη από το 2005, όταν και ηττήθηκε στον τελικό από την Μπέτις. Στον τελικό της 6ης Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Σεβίλλης, οι Ροχίγιος θα αντιμετωπίσουν Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίες κοντράρονται απόψε στο «Καμπ Νόου» (Τετάρτη 05/04, 22:00), στην ρεβάνς του 1-0 υπέρ των Μπλαουγκράνα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Χωρίς προβλήματα απουσιών ο Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος διατήρησε κάτω από τα δοκάρια τον Γιούλεν Αγκιρεθαμπάλα, παρ’ ότι ο Ουνάι Σιμόν άφησε πίσω τον τραυματισμό του και ήταν 100% έτοιμος να αγωνιστεί.

Άνετοιμος ο πρώτος σκόρερ και σημείο αναφοράς της Οσασούνα, Τσίμι Άβιλα, με τον Γιαγκόμπα Αρασάτε να παρατάσσει ό, τι καλύτερο διέθετε, με εξαίρεση βεβαίως τον Αργεντινό επιθετικό.

Ο αγώνας ξεκίνησε δέκα λεπτά αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης, αφού το πούλμαν των φιλοξενούμενων καθυστέρησε να φτάσει στο γήπεδο, λόγω του… χαμού που γινόταν έξω από το γήπεδο με τον κόσμο.

Οι γηπεδούχοι, με την ώθηση του κόσμου, είχαν την κατοχή της μπάλας (62%) και τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, όπου ο Σέρχιο Ερέρα απέτρεψε το γκολ σε προσπάθειες των Γκόρκα Γκουρουθέτα και Όσκαρ Ντε Μάρκος, με τον πολύ δραστήριο Νίκο Γουίλιαμς να σουτάρει άουτ από καλή θέση.

Ο μεγάλος του αδελφός, Ινιάκι, αφού έχασε μια καλή ευκαιρία, έδωσε το δίκαιο προβάδισμα στο σκορ για τα Λιοντάρια, όταν μετά από κόρνερ του Ίκερ Μουνιαΐν και κεφαλιά - πάσα του Μίκελ Βέσγκα, νίκησε τον Ερέρα με κοντινή προβολή (33'). Ήταν το πρώτο γκολ του Γκανέζου επιθετικού μετά από 24 παιχνίδια «ξηρασίας» (!), 18 με την Αθλέτικ και έξι με την εθνική του ομάδα.

🇬🇭 Iñaki Williams has just scored his first goal since October 2022. The Ghanaian went on a barren run of 24 games without a goal. (18 with Athletic and 6 with Ghana).



IT MEANT SO MUCH TO HIM pic.twitter.com/FdSGvxuSNI