Την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιζε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Copa del Rey κόντρα στη Βιγιαρεάλ, ο Ορελιέν Τσουαμενί εθεάθη στην Accor Arena στο Παρίσι, τόπο διεξαγωγής του αγώνα του ΝΒΑ μεταξύ των Σικάγο Μπουλς και των Ντιτρόιτ Πίστονς , κάτι που ενόχλησε ορισμένους οπαδούς της στα κοινωνικά δίκτυα...

Ο Τσουαμενί τραυματίστηκε εναντίον της Βιγιαρεάλ στον αγώνα πρωταθλήματος που διεξήχθη πριν από 12 ημέρες στο «La Cerámica». Σύμφωνα με την ιατρική έκθεση που προσέφερε η «βασίλισσα» στις 9 Ιανουαρίου, ο Γάλλος μέσος υπέστη «τραυματισμό στο αριστερό πέλμα». Εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός για άλλες δύο εβδομάδες...

Ο Γάλλος διεθνής αποφάσισε να παρακολουθήσει το παιχνίδι των Μπουλς με τους Πίστονς, την ώρα που η ομάδα του έδινε έναν σημαντικό αγώνα πρόκρισης. Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε μετανιωμένος στα social media και ζήτησε συγγνώμη στο Twitter: «Ζητώ συγγνώμη από τον σύλλογό μου, το προπονητικό επιτελείο, τους συμπαίκτες μου και τους οπαδούς της Ρεάλ για την παρουσία μου σε μια εκδήλωση την ώρα που παίζαμε στο Κύπελλο. Ήμουν προσεκτικός όλη τη στιγμή για το τί συνέβαινε στη Βιγιαρεάλ, αλλά δεν έκανα το σωστό. Λυπάμαι πολύ».

Εδώ το σχετικό tweet:

Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho.🤍